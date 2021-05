Il Milan fa gli auguri di compleanno ad un eroe del derby 6-0 – FOTO

Il Milan fa gli auguri ad un giocatore rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri per via del derby vinto 6 a 0 contro l’Inter. Si tratta di Gianni Comandini, autore di una doppietta in quel maggio del 2001. Ecco il post:

You weren’t with us long but who could forget that brace in that derby! Happy birthday, Gianni

Due gol memorabili per entrare nel cuore dei tifosi rossoneri: tanti auguri Gianni Comandini! #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/KTUgX6OJI2

— AC Milan (@acmilan) May 18, 2021