Il Milan è matematicamente ai sedicesimi di finale di Europa League

La vittoria del Lille sullo Sparta Praga consegna al Milan la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League

Il Milan è qualificato ai sedicesimi di finale di Europa League. La vittoria sul Celtic per 4-2 unita alla contemporanea sconfitta dello Sparta Praga a Lille per 2-1 consegna alla squadra di Pioli il pass per il prossimo turno.

Ora i rossoneri si giocheranno il primo posto nell’ultima giornata del girone. Rossoneri che devono vincere in casa dello Sparta e sperare che i francesi non facciano lo stesso a Glasgow. Un obiettivo da non sottovalutare, perchè eviterebbe di pescare al sorteggio le squadre che retrocederanno dai gironi di Champions League.