Il giornalista: «Un errore del giovane Marchetti nega l’allungo al Milan»

Il giornalista Andrea Masala, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, ha analizzato la gara di ieri tra Milan e Udinese:

«Ma a che gioco giochiamo, alla corsa scudetto o a nascondino? Continua la stramba volata in testa al campionato, nessuno si fa mancare nulla, polemiche arbitrali comprese. Il Milan tira fuori dal cilindro il secondo pari di fila dopo lo scatto nel derby: un errore del giovane Marchetti gli nega l’allungo a quota 59. Pioli avrebbe avuto quattro punti di vantaggio sull’Inter, che passa dal ko interno con il Sassuolo allo 0-0 con il Genoa che non vince da 24 turni. L’episodio di San Siro rientra in ciò che può accadere, con o senza Var. Lascia però perplessi che un verdetto finale, con tutte le conseguenze sportive ed economiche, venga influenzato da sviste che, magari con arbitri più esperti, si sarebbero potute limitare o addirittura eliminare. Direttori di gara internazionali darebbero più garanzie, quanto meno metterebbero il movimento al riparo da ricorrenti topiche con pesanti effetti a catena».