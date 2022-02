Il giornalista: «Per la lotta scudetto il Milan è la meno attrezzata»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Paolo Pacchioni, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato Milan Udinese e la lotta per lo scudetto

Il giornalista Paolo Pacchioni, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato Milan Udinese e la lotta per lo scudetto:

«Penso che in questa stagione la quota scudetto sia un po’ più bassa, perché ci sono tante squadre in lotta e vanno un po’ più piano. Quindi se il Milan facesse più punti dell’anno scorso questi potrebbero bastare. Il Milan delle tre è la tecnicamente meno attrezzata, ma il campionato è ora in una fase di difficile lettura: la squadra che sembra più pronta puntualmente inciampa. Il campionato è equilibrato e appassionante, oltre che livellato verso il basso. Fa bene il Milan a crederci, così come Inter e Napoli: ognuna ha qualche problemino da sistemare. Vedremo se Pioli sarà bravo nel non cadere come a Salerno, in cui il Milan ha sprecato un’occasione».