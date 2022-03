Il giornalista: «Kalulu è la sorpresa di questo Milan»

Il giornalista Fabio Caressa, attraverso il suo profilo Youtube, ha commentato le prestazioni di Pierre Kalulu

«Kalulu è una delle sorprese del Milan che ha dimostrato di avere dei giocatori in panchina che non fanno rimpiangere i titolari. Ora bisogna vedere chi è titolare o chi no ma questo dà l’idea del gruppo che ha costruito Pioli».