Il giornalista: «Il Milan la squadra che ha fatto di più in proporzione alle risorse»

Sulla Gazzetta dello Sport, l’analisi del giornalista Luigi Garlando sulla classifica del Milan e le possibilità di recupero sull’Inter:

«Il Milan, negli ultimi due anni, è la squadra che ha fatto di più in proporzione alle risorse individuali. Cuore e idee sono la forza del Diavolo che ha due altre buone carte: non sprecherà energie in Europa; un calendario più morbido. Se sommiamo i punti delle prossime 13 avversarie di Milan, Inter e Napoli, vediamo che quelle del Diavolo ne contano molte di meno. Spinto dal derby, Pioli, nelle prossime giornate, può prendere la rincorsa con Samp, Salernitana e Udinese per poi tuffarsi sul Napoli, in un incrocio che dirà molto sulle ambizioni rossonere»