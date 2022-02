Il giornalista: «Il Milan ha perso l’occasione per la fuga buona»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel suo fondo per la Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha analizzato la corsa scudetto e la situazione del Milan

«Il Milan no, a febbraio ha accumulato otto punti in quattro gare, però ne ha buttati quattro contro Salernitana e Udinese e ha perso l’occasione della fuga buona. Le milanesi ondeggiano e visto l’andazzo non è neppure matematico che l’Inter riesca a superare la rinnovata Salernitana di Davide Nicola nell’anticipo di venerdì a San Siro. Il Napoli ha vinto a Roma contro la Lazio, ma se domenica al Maradona tra le prime della classe venisse fuori un pareggio, cima 84 si sposterebbe un po’ più in là. No, tranquilli, la Juventus non può rientrare. No, no, no».