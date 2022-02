Il giornalista: «Giroud è l’attaccante giusto per il Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole del giornalista Marco Bucciantini a Sky Sport, sul Milan e la condizione di Olivier Giroud:

«Giroud è l’attaccante giusto per il Milan, era partito bene all’inizio del campionato ma poi ha avuto il Covid e la lombosciatalgia. Sta tornando in condizione, il Milan e Giroud hanno dato il meglio insieme ma non riesco se vediamo il miglior Milan con lui in forma o se è soltanto una conseguenza di una squadra in salute che lo aiuta e lo mette in condizione. Il Milan ha dominato contro la Lazio sia in campionato sia in Coppa Italia, il derby di Milano in semifinale di Coppa Italia gratifica il lavoro delle milanesi. Stanno andando avanti le migliori squadre, ai quarti si sono confermate e sono le più forti».