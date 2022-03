Il giornalista: «Florenzi è prezioso per questo Milan, vi spiego perché»

Il giornalista Marco Nosotti, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell’importanza di Alessandro Florenzi per questo Milan

«Quello che mi è piaciuto di Florenzi è che entrato bene nel gruppo e in questa situazione. Può giocare a sinistra, può essere sia un terzino che spinge e sia un terzino che rimane dietro, col Milan che costruisce a tre. Può fare tante cose e può essere prezioso. Il suo primo gol col Milan l’ha fatto contro l’Empoli all’andata, è un giocatore importante in questo Milan che ha una versatilità e una personalità che ha maturato, costruito e rafforzato nel tempo. Doveva trovare soluzioni come squadra, il Milan, e le ha trovate senza perdere identità».