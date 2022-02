Il commento: «Berlusconi ascoltato in casa Milan, ma Pioli segue Sacchi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il commento alla vittoria del Milan del giornalista Luigi Garlando, dalle colonne della Gazzetta dello Sport:

«Evidentemente Silvio Berlusconi è ancora molto ascoltato al Milan. Sabato l’ex presidente spiegava da Monza: «Il portiere non deve passare la palla ai difensori, ma lanciarla subito agli attaccanti». Detto fatto. Ieri Maignan ha innescato direttamente Leao che ha segnato il gol-parita alla Samp e portato il Milan in cima al campionato. Immaginiamo la soddisfazione dell’ex allenatore dell’Edilnord, ma immaginiamo anche lo stranguglione che sarà venuto a Sacchi, a Fusignano, quando ha letto le parole del suo ex presidente. Arrigo gli ha riempito la bacheca di trofei costruendo gioco in ogni centimetro di campo, attaccando con Tassotti, Baresi, Maldini e ora sente dire dal Cavaliere che il portiere deve servire direttamente le punte. Se il Milan è in testa alla classifica, non è perché Maignan ha obbedito a Berlusconi, ma perché Pioli ha seguito i principi di Sacchi: 11 giocatori sempre attivi nelle due fasi, una manovra di squadra offensiva e di qualità, coltivata per tre anni. Il gioco è il primo asso in mano a Pioli per sbancare il grande sogno.»