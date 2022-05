Il Bordeaux di Adli sotto contestazione: carta igienica in campo

Carta igienica in campo: Bordeaux Lorient sospesa al 26′ per la protesta dei tifosi di casa

Ne stanno succedendo di tutti i colori in questa stagione in Ligue 1. Bordeaux-Lorient, match valevole per la trentasettesima giornata, è stata interrotta al 26′ sul risultato di 0-0.

Il motivo? I tifosi dei padroni di casa hanno lanciato in campo, in segno di contestazione vista la retrocessione aritmetica, della carta igienica. La partita è poi ricominciata sei minuti più tardi.