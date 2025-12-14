 Icardi e le parole del tecnico del Galatasaray sui rumors
Icardi lascia la Turchia? Le parole del tecnico del Galatasaray e le voci sull’interesse del Milan

2 ore ago

Icardi lascerà la Turchia a gennaio? Le parole del tecnico del Galatasaray sembrano spegnere i rumors di mercato e l’interesse del Milan

Il Galatasaray ha dominato l’Antalyaspor vincendo per 1-4 e consolidando il suo primato nella Super Lig turca. La partita è stata sbloccata da Sané al 7′ e raddoppiata già all’11’ da Sallai. Nella ripresa, Victor Osimhen ha firmato il 3-0 al 56′. Nonostante il tentativo di riaprire i giochi di Van de Streek al 69′, il sigillo finale è arrivato in pieno recupero, al 93′, da Mauro Icardi, che ha fissato il risultato sul definitivo 1-4.

Icardi, La Risposta e la Fiducia del Club

Il gol di Icardi è arrivato in una settimana carica di polemiche e speculazioni sul suo contratto e sul suo ormai prossimo addio al Galatasaray, voci che avevano portato anche il Presidente a prendere posizione.

Al termine del match, il tecnico Buruk Okan ha voluto esaltare e difendere il suo attaccante. Okan ha ricordato che anche il presidente ha spiegato la situazione, ribadendo che Icardi è il capitano ed è molto prezioso per la squadra. Ha sottolineato la sua performance negli ultimi anni, precisando che, nonostante sia stato frenato da infortuni e abbia giocato dopo molto tempo, il numero di gol segnati è significativo. Buruk Okan ha concluso affermando che, sebbene sia ovvio che ci siano speculazioni su giocatori di punta, il club ha molta fiducia in lui, considerandolo molto importante e prezioso per il Galatasaray.

