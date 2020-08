Zlatan Ibrahimovic sarà l’elemento fondamentale anche per il Milan del prossimo anno: le trattative per il rinnovo proseguono

Il Milan lavora al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic anche per la prossima stagione. Il centravanti svedese ha trovato consensi trasversali all’interno della società rossonera che ora vuole fare di tutto per trattenerlo anche in futuro.

Ieri prima di Milan-Cagliari Paolo Maldini ha così commentato le trattative di rinnovo con Mino Raiola, procuratore dello svedese: «Ma io credo che noi, come ho detto più volte, abbiamo costruito qualcosa in questa stagione. Questo qualcosa che deve avere una continuità e la nostra opinione è proprio quella di puntare su questo fattore anche il prossimo anno cercando di migliorare quello che abbiamo creato. Zlatan vogliamo che rimanga, sappiamo che non sarà una trattativa facile ma vogliamo confermarlo».