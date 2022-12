Gli obiettivi per il 2023 di Zlatan Ibrahimovic: dal rientro in campo al sogno di alzare la Champions League

Zlatan Ibrahimovic, dopo una prima parte di stagione fermo ai box, mira al rientro in questo inizio di 2023 (molto probabilmente febbraio).

Un rientro non tanto per tornare ma volto all’essere protagonista sul campo e trascinare il Milan con la sua leadership anche in campo con prestazioni e gol.