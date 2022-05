Ibrahimovic non si arrende al dolore: si opera per continuare a giocare. I dettagli

Zlatan Ibrahimovic si trova davanti ad un bivio: smettere o se andare avanti a giocare. Ecco i dettagli

Uno dei fattori importanti per questa decisione sarà l’operazione in artroscopia al ginocchio a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. Inoltre, anche il Milan attende la sua scelta, ma intanto ha già pronto un contratto da 2,5 milioni di euro più premi a obiettivi nel caso in cui decidesse di proseguire la sua carriera da calciatore.