Ibrahimovic e il Milan, il rischio dell’uomo solo al comando in un club da rifondare

Mentre la stagione volge al termine tra mille incertezze, l’idea di affidare pieni poteri a Ibrahimovic appare come una mossa rischiosa per la società

Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua a gravitare attorno al mondo rossonero come una calamita mediatica. Ogni volta che il club attraversa una fase di difficoltà, riaffiora l’idea di affidargli nuovamente pieni poteri, trasformandolo nel punto di riferimento assoluto dell’area tecnica. Eppure, osservando quanto accaduto nella stagione 2024/2025, questa ipotesi appare estremamente rischiosa per il futuro. I risultati parlano chiaro: l’annata che ha visto lo svedese come figura centrale del progetto si è chiusa con un amarissimo ottavo posto e la delusione della finale di Coppa Italia persa.

La mancanza di una struttura societaria solida

Il problema attuale non è trovare un uomo forte da mettere davanti alle telecamere, ma risolvere una carenza di struttura societaria chiara e compatta. Negli ultimi anni l’identità del club è cambiata troppe volte, con strategie differenti e visioni opposte che hanno creato un ambiente instabile. In questo contesto, pensare che Ibrahimovic possa trasformarsi nel salvatore della patria significa ignorare la realtà di un calcio moderno che premia le società organizzate e non i progetti costruiti esclusivamente sul carisma di una singola figura.

La volata Champions e il futuro di Allegri

Intanto la situazione sportiva resta delicatissima: a soli 180 minuti dalla fine del campionato, la qualificazione alla prossima Champions League è ancora in bilico. Fallire l’accesso all’Europa che conta significherebbe ridimensionare il progetto e perdere appeal sul mercato. In tutto questo, continuare a concentrare il dibattito solo sulla guida tecnica appare surreale. Da mesi si vive una perenne caccia al colpevole e, se davvero Massimiliano Allegri stesse valutando il proprio futuro, dovrebbe riflettere attentamente su una governance che appare frammentata.

Il bisogno di normalità per tornare competitivi

Oggi la realtà milanista assomiglia a un contesto dove ogni settimana cambia il centro decisionale e tutto viene amplificato da tensioni continue. Prima ancora di affidarsi a dirigenti simbolici o nuovi allenatori, è fondamentale che la proprietà ritrovi una linea comune e una stabilità operativa. Solo attraverso il ritorno alla normalità e a ruoli definiti sarà possibile tornare davvero competitivi, uscendo da un caos che rischia di travolgere chiunque provi a guidare la squadra in campo o dietro una scrivania.