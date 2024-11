Ibrahimovic esalta Pulisic: «E’ il nostro Captain America, lo abbiamo rivitalizzato e fa cose straordinarie»

Ibrahimovic esalta Pulisic, tra i migliori giocatori del Milan fino a questo momento: «E’ il nostro Captain America, lo abbiamo rivitalizzato»

PULISIC E REIJNDERS – «Penso che Christian sia il nostro “Captain America”. Sta facendo cose straordinarie, si vede che è felice; essere al Milan rende felice ogni giocatore. Questa non è solo una mia opinione; ogni giocatore ti direbbe la stessa cosa. Hanno un contesto ottimale per concentrarsi solo sul calcio e sul rendimento in campo. Per quanto riguarda Pulisic, lo abbiamo rivitalizzato e ora si vede che è davvero felice in campo, e per questo sta rendendo ad alto livello. Anche fuori dal campo è fondamentale per noi».

