Ibrahimovic Milan, la stoccata di Adani: «Lui non è Maldini, il vero problema è questo qua». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domenica sera, ha perso contro la Lazio 1-2. Di seguito il commento di Daniele Adani a Deejay Chiama Italia sulla figura di Zlatan Ibrahimovic.

«Al Milan non c’è al momento un direttore sportivo, anche perché Zlatan Ibrahimovic non è un direttore sportivo. Lui è un uomo di calcio. Non è però Paolo Maldini, non è stato quello che è stato Paolo Maldini. È tutti qui. Ed il problema sta sempre a monte per me».