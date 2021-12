Ibrahimovic incontra il Papa: «Pace e amore» – FOTO

Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano e ha donato al Pontefice una maglia rossonera, insieme al nuovo libro “Adrenalina”

Incotro al Vaticano. Come riportato da la Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano dal Papa e si è intrattenuto in una breve conversazione con lui.

Emozionato, il fuoriclasse svedese è stato il primo a rompere il ghiaccio pprgendo al pontefice il suo libro “Adrenalina”: «Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente. Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio».

Il Papa ha apprezzato consegnando a Ibrahimovic il testo “Lo sport secondo Papa Francesco”: «Lo leggerò volentieri. Lo sport è un messaggio di umanità e grandezza».

Zlatan ha voluto aggiungere un ulteriore omaggio, la sua maglia rossonera numero 11: «Le piace il Milan? Io con questa faccio un po’ di magie in campo…». Sorridendo, Bergoglio ha ringraziato per un regalo “così personale”, prima delle foto di rito e dei saluti che hanno concluso l’udienza.