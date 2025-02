Ibrahimovic Milan, lo svedese fissa gli obiettivi dopo l’eliminazione in Champions: il messaggio non passa inosservato

Ibrahimovic Milan, lo svedese, Senior Advisor del club rossonero, fissa gli obiettivi dopo l’eliminazione dalla Champions League

Durante l’intervista a Sky dopo Milan-Feyenoord, Zlatan Ibrahimovic ha fissato gli obiettivi del club rossonero:

VOGLIO UN MILAN DOMINANTE – «Vogliamo una mentalità vincente, siamo delusi. Abbiamo però vinto la Supercoppa ed è rimasta la Coppa Italia. A gennaio abbiamo rinforzato e cambiato perché non eravamo contenti, però non c’è garanzia. Voglio vedere un Milan dominante, quando sono arrivato 5 anni fa siamo cresciuti, per tornare passo per passo a quel Milan».

LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC A SKY