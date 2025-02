Ibrahimovic a Sky: «Siamo arrabbiati, è mancata maturità. Vorrei vedere questo tipo di Milan»

Ibrahimovic nel post partita di Milan Feyenoord è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’eliminazione

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Feyenoord, gara che è costata l’eliminazione dalla Champions League.

DELUSIONE – «Siamo delusi, siamo arrabbiati, è mancata maturità. L’arbitro è stato duro nel secondo giallo con Theo. Dagli un avvertimento, invece è stato duro, cambiando la partita con un uomo in meno. Soffriamo questa notte e già da domani dobbiamo prepararci per il prossimo obiettivo. Potevamo fare tanto di più, con un pizzico di fortuna potevamo fare il 2-0».

ESPULSIONE THEO –«Quando succedono queste cose non si può dire se è giusto o no. Non è che Theo fa l’attore, queste cose accadono in campo non è che le cerca. Siamo arrabbiati con noi stessi».

COLPA NOSTRA – «Noi ci ammazziamo da soli, non siamo arrabbiati con arbitro o avversario, la responsabilità e nostra e non ci sono scuse, è colpa solo nostra. Dobbiamo guardarci allo specchio».

VOGLIO UN MILAN DOMINANTE – «Vogliamo una mentalità vincente, siamo delusi. Abbiamo però vinto la Supercoppa ed è rimasta la Coppa Italia. A gennaio abbiamo rinforzato e cambiato perché non eravamo contenti, però non c’è garanzia. Voglio vedere un Milan dominante, quando sono arrivato 5 anni fa siamo cresciuti, per tornare passo per passo a quel Milan».

SMANTELLATO TROPPO SQUADRA DELLO SCUDETTO? – «Io ho smesso, se potevo continuare giocavo. Ho giocato in quella squadra e posso dire che quella di oggi è il doppio più forte. Come qualità è più forte».