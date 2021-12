Totem Ibrahimovic: il Milan si compatta intorno al suo leader

In vista della gara contro il Liverpool e con le assenze tra attacco e difesa, il Milan si aggrappa al suo totem Ibrahimovic

Totem Ibrahimovic. La leadership dello svedese è il marchio di fabbrica con il quale Stefano Pioli assalterà domani sera il Liverpool e poi il campionato più equilibrato degli ultimi anni, dall’alto del primo posto riconquistato in questo weekend.

Ibra guida e segna, come faceva dieci anni fa, e la sua presenza in campo non è mai stata così preziosa come in questo momento. Perché il Diavolo ha perso pezzi in attacco (Giroud, Rebic, Pellegri) e leader morali e tecnici in difesa (Kjaer): ora più che mai i compagni hanno bisogno di compattarsi attorno al proprio totem e tentare un colpo da vecchio Milan. Avanti in Champions e davanti a tutti in campionato, con Ibrahimovic si può.