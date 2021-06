Ibrahimovic, Milan in ansia: lo stop rischia di allungarsi a causa del problema al ginocchio che ha precluso la sua partecipazione all’Europeo

Ibrahimovic, Milan in ansia: lo stop rischia di allungarsi a causa del problema al ginocchio che ha precluso la sua partecipazione all’Europeo. Svezia dunque senza di lui ma anche il Milan rischia di doversene privare per un po’ di tempo, come riporta questa mattina Gazzetta dello sport: “Ansia Ibra. Il ginocchio di Zlatan preoccupa il Milan. Lo stop si allunga?”. E ancora: “La terapia conservativa può non bastare: si aspetta, ma ora c’è il rischio intervento”.

SITUAZIONE ANCORA STABILE- “. Non siamo ancora a livelli di allarme rosso- si legge a pag. 39- ma la preoccupazione cresce ed è un segnale che fa riflettere: il recupero del campione svedese non procede come dovrebbe. Ieri- prosegue il quotidiano- si è materializzato un secondo indizio. Ad accendere i riflettori sulla situazione dell’infortunio di Zlatan–distorsione durante Juve-Milan del 9maggio−èstato Janne Andersson, c.t. della nazionale gialloblù: «Ho parlato con Zlatan e non è così avanti nel recupero, come avevamo capito fin dall’inizio. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho controllato per sicurezza. E non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione»”.