Ibrahimovic Milan, ecco l’accelerata! Si può chiudere nei prossimi giorni per il ritorno in rossonero dello svedese

La sconfitta di ieri contro l’Udinese non ha fatto altro che evidenziare ulteriormente il problema: questo Milan ha un problema di leadership, e chi meglio di Ibrahimovic potrebbe risolverlo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Cardinale è atteso a Milano per la sfida col PSG e potrebbe incontrare nuovamente lo svedese. Il suo ritorno in Italia offre l’assist ideale per strappare il sì dell’ex attaccante: il Diavolo accelera, tocca a Ibra ora rompere gli indugi e accettare.