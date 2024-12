Ibrahimovic Milan, Bazzani smentisce lo svedese: «Rossoneri più forti? No, vi dico cosa manca». Poi avvisa Fonseca

Ibrahimovic Milan, Fabio Bazzani, ex calciatore e opinionista, non è convinto che i rossoneri siano più forti dello scorso anno

Intervenuto a TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato così del momento del Milan. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Credo che Fonseca non sia in una posizione salda, normale che escano voci di questo tipo. Credo che non sia Verona che cambi la sua situazione. Potrebbe rimanere se vince ma non cambierebbe la situazione. Credo stia provando a usare parole e a fare scelte forti per smuovere la situazione, ma non ottiene nessuna risposta. Non sarebbe la vittoria a Verona a rinsaldare il rapporto con Fonseca. Milan più forte dello scorso anno come dice Ibrahimovic? No, perché gli acquisti arrivati non ti fanno pensare che con un progetto nuovo si possa lottare subito per lo Scudetto. Se vediamo la qualità individuale e la leadership, non vedo nè questa nè personalità. I gol di Giroud da chi sono stati sostituiti di più forte? Morata? Ma non è mai stato un bomber di razza. Abraham?».