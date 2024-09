Ibrahimovic a DAZN: «Le critiche mi CARICANO, ma devo stare attento alle BATTUTE... Partita DECISIVA per Fonseca? ASSOLUTAMENTE no»

Ibrahimovic a DAZN: «Le critiche mi CARICANO, deve stare attento alle BATTUTE… Partita DECISIVA per Fonseca? ASSOLUTAMENTE no». Le parole

Ibrahimovic ha concesso un’intervista a Dazn prima dell’inizio del derby tra Milan e Inter.

SE QUALCOSA LO HA INFASTIDITO IN SETTIMANA – «No, niente di grave. Le critiche fanno parte del lavoro e delle responsabilità. Si parla del mio ruolo ma non importa, importa solo il Milan. Poi non è che possa fare battute perché non tutti capiscono le battute, quindi devo stare attento».

IL SUO LAVORO – «Si lavora. È un lavoro impegnativo, mi piace. L’importante è la squadra e il Milan, non io. Non è un one man show come avevo detto. Per il momento la situazione di squadra abbiamo superato questo momento prima e faremo anche stavolta. Personalmente non mi disturbano le cose contro di me, ho convissuto con le critiche per anni da calciatore. Poi si continua con quello che sto facendo. Non mi disturba, al contrario: mi carica e mi dà più gas per fare di più».

PARTITA DECISIVA PER FONSECA – «Assolutamente no. Oggi solo focus sulla partita, nessuno ha parlato di altro. Non ci sono altre cose in mente».

GOL DEL FIGLIO NEL DERBY PRIMAVERA – «L’importante è che lui sia contento, continui così. Sono orgoglioso di lui e lo supporterò come padre».