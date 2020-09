Ibrahimovic incorona Roback suo erede al Milan: «È il futuro»

Zlatan Ibrahimovic incorona Roback come suo erede al Milan con una storia instagram: «È il futuro» scrive lo svedese

Arrivato poco meno di un mese fa dall’Hammarby, Emil Roback ha già uno sponsor di tutto rispetto: Zlatan Ibrahimovic. Svedese come lui, Ibra ha fortemente spinto per l’arrivo in rossonero di Roback nonostante all’epoca non avesse ancora ufficialmente siglato il rinnovo con il Milan.

Ora i due si allenano insieme a Milanello e Ibra, socio del club da cui proviene Roback, incorona subito il giovane talento svedese con una storia instagram con scritto: «È il futuro».