Ibrahimovic Milan, lui e Furlani sono tornati da New York: le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani non erano presenti in tribuna ad assistere al match di Coppa Italia a causa di un importante impegno di lavoro a New York con Cardinale.

Come raccontato da Sky Sport 24 i due sono rientrati in Italia e, con ogni probabilità, saranno regolarmente presenti al Gewiss Stadium. Il Milan, tra circa due ore, affronteranno l’Atalanta in campionato.