Ibrahimovic eterno come Totti e Giggs: si va verso il rinnovo col Milan. Lo svedese può prolungare per un altro anno

Ibrahimovic ha segnato all’80esima squadra dei cinque principali tornei europei. Una quota record che dagli Anni 2000 in poi è stata toccata soltanto da un altro extraterrestre del gol, Ronaldo. Lo svedese ha messo la sua firma in gare ufficiali nei massimi tornei in 23 anni solari, iniziando nel 1999, con uno stop nel 2000 (era nella B svedese) e poi continuando fino al 2022. Prima di lui nel campionato italiano c’era riuscito Francesco Totti, in gol dal 1994 al 2016. Nella Premier, c’è riuscito Ryan Giggs, nella sua infinita carriera allo United: prima rete nel maggio 1991, ultima nel 2013.

Il Milan e Zlatan pensano ad andare avanti insieme. Il contratto rossonero in scadenza in estate potrà essere prolungato di un altro anno: sia il club che Ibra aspettavano l’ennesima riprova dal campo, per numeri e leadership il Milan non vorrebbe rinunciare a Zlatan, e Zlatan dimostra che il fisico tiene e la voglia c’è, per cui il ritiro tanto temuto può essere posticipato. Dal suo ritorno al Diavolo ha segnato 22 reti in25 trasferte di A: è ancora il tempo di Ibra.