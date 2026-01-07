Ibrahimovic lo incorona: è lui il migliore di tutti i tempi. L’aneddoto raccontato dall’ex Milan

Ibrahimovic, il Senior Advisor del Milan ha incoronato nuovamente Ronaldo il Fenomeno come il miglior calciatore di tutti i tempi

In un calcio dominato dai social e dai database, Zlatan Ibrahimovic sceglie di tornare alle origini del mito. Interpellato dalla trasmissione svedese ‘(Ne)uspjeh prvaka’, il Senior Advisor rossonero non ha usato mezzi termini: “Per me, Ronaldo il Fenomeno è stato e rimane il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma lui è il numero uno“. Un attestato di stima che acquista un valore speciale ora che Zlatan è l’anima dirigenziale del Milan.

Tra biblioteca e sogni rossoneri

L’ammirazione di Ibra per il Fenomeno affonda le radici in un’epoca pre-digitale, fatta di ricerca e ossessione per il talento puro:

“Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca a cercare video per imparare i suoi dribbling“, ha confessato Zlatan. Il mix perfetto: Ibra ha rivelato di aver costruito il proprio stile unendo la forza comunicativa di Muhammad Ali alla tecnica sovrumana di Ronaldo. “Volevo essere come Ali, ma nel calcio. Poi ho visto Ronaldo e tutto è cambiato“.

Quel Derby 2007: Ibra e il “Sogno di una vita”

Uno dei momenti più iconici della carriera di Zlatan resta il derby del 2007, quando si trovò di fronte il suo idolo, che all’epoca indossava proprio la maglia del Milan:

“Ero felice come un bambino. Lo guardavo, lo fissavo perché era il mio idolo. Volevo abbracciarlo e ringraziarlo, ma c’era una partita da giocare”. Il cimelio rossonero: A fine gara, lo scambio delle maglie negli spogliatoi milanisti: “Quella maglia ce l’ho in un quadro nella mia stanza a Malmö. Guai a chi me la tocca. Per me il Fenomeno rappresenta tutto”.

Oggi, nel suo ruolo al Milan, Ibra cerca di trasmettere quella stessa fame di eccellenza a giocatori come Rafael Leão, spingendoli a diventare “fenomeni” moderni sotto la guida di Allegri.

