Ibrahimovic: ecco quando è previsto il suo ritorno a Milanello

Zlatan Ibrahimovic ha deciso di rimanere in Nazionale anche per la terza gara contro l’Estonia in amichevole. Il suo ritorno è previsto…

Zlatan Ibrahimovic ha scelto di rimanere in Nazionale, dunque, di disputare anche la terza partita in amichevole contro l’Estonia. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il gigante svedese, dunque, tornerà a Milanello giovedì pomeriggio, dove gli aspetta un allenamento defaticante. Venerdì iniziarà la preparazione in vista del match contro la Sampdoria.