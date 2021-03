Ibrahimovic non si ferma più, ennesima prova di spessore in Nazionale

Zlatan Ibrahimovic non si ferma più: altra super prestazione con la propria Nazionale svedese contro Kosovo

La Svezia ha travolto Kosovo 3-0 grazie alla seconda super prestazione di Zlatan Ibrahimovic: ancora due assist per il gigante attaccante rossonero, terzo in Nazionale consevutivo.

L’ex Manchester Utd, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, resterà in terra svedese anche per la terza partita, per poi far ritorno a Milanello.