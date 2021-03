Ibrahimovic, altro grande assist con la Svezia – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, altro grande assist con la Svezia. L’attaccante continua a stupire anche con la Nazionale

Zlatan Ibrahimovic si conferma ancora decisivo in Nazionale dopo il clamoroso ritorno. Lo svedese anche oggi ha regalato un assist di qualità per il compagno Augustinsson contro il Kosovo. Per l’attaccante del Milan è il secondo assist in due partite.

Ecco il video della giocata: