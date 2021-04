Ibrahimovic e i salti di catena, Nicola e il ritmo da passista

Ibrahimovic e Nicola i volti da copertina del sabato: il rosso dello svedese non scalfisce il Milan, la grinta del tecnico avvicina il Toro alla salvezza

Difficile trascorrere qualche giorno senza accendere i riflettori su Ibrahimovic. Il fuoriclasse rossonero riesce sempre a far parlare di sé, ugualmente nel bene come nel male. Il raggiungimento degli “anta” universalmente viene riconosciuto il traguardo della piena maturità nella vita di un uomo. Un assioma che per l’immenso Zlatan ancora troppo spesso sembra non valere, ad appena una manciata di mesi da quel fatidico compleanno.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24