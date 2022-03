Ibrahimovic, De Grandis: «I suoi compagni lo cercano anche se non gioca»

Stefano De Grandis parla così a Sky Sport dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic in questo Milan. Le sue dichiarazioni

«La presenza di Ibra è importantissima. Anche se non gioca, i suoi compagni cercano il suo sguardo. Dal punto di vista tattico, uno come Ibra ti aiuta soprattutto nelle partite contro le squadre che si chiudono. E’ uno che sa lottare in mezzo all’area grazie al suo fisico.»