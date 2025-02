Condividi via email

Ibrahimovic elogia Bondo: «Fondamentale, quest’aspetto del suo gioco non viene notato». Le ultimissime sui rossoneri

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha presentato in conferenza stampa i nuovi acquisti Sottil e Bondo. Di seguito le dichiarazioni dello svedese sull’ex Monza.

LE SUE PAROLE – « Bondo è uno che copre spazio, lavora, fa lavoro sporco che non sempre viene visto, ma per la squadra è fondamentale e sa giocare con la palla tra i piedi. Può migliorare in tante cose».