Conferenza stampa Ibrahimovic: «Vi spiego perchè abbiamo scelto Bondo e Sottil. Con entrambi abbiamo un obiettivo chiaro»

Conferenza stampa Ibrahimovic: il Senior Advisor del Milan presenta i due nuovi acquisti, Sottil e Bondo. Le sue dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, presenta in conferenza stampa i nuovi acquisti Sottil e Bondo. Milannews24 seguirà LIVE le parole dello svedese.

PAROLE – «Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare due dei nostri acquisti, Warren Bondo e Riccardo Sottil. Gli diamo il benvenuto. Sono due ragazzi giovani, ma che hanno già grande esperienza nel calcio italiano. Bondo è uno che copre spazio, lavora, fa lavoro sporco che non sempre viene visto, ma per la squadra è fondamentale e sa giocare con la palla tra i piedi. Può migliorare in tante cose. Sottil cerca sempre l’uno contro uno, può giocare su entrambe le fasce, è giovane e ha margine di crescita. Noi dobbiamo farli diventare ancora più forti».