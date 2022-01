ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ibrahimovic arrabbiato dopo la Roma, Pioli: «È sempre incavolato». Così il tecnico sull’attaccante svedese

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, reduce dall’errore dal dischetto contro la Roma.

Le sue parole: «Se è arrabbiato? È sempre incavolato, ce l’ha sempre con qualcuno per tirare fuori tutte le motivazioni. Ma è contento per la vittoria della squadra e per come è entrato. Metterà domani tutta la determinazione necessaria. Se Zlatan si sente di tirare un rigore lo tirerà, se giocherà».