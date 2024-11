Ibrahimovic: «Voglio fare la storia del Milan e vincere trofei. Ecco quando cominceremo a volare. E il Milan Futuro…»

Ibrahimovic in una intervista a UEFA Champions League Magazine ha svelato quali obiettivi si è posto da dirigente del Milan.

LA SUA AMBIZIONE COL MILAN – «L’ambizione è fare la storia. Fare la storia significa vincere trofei, e il Milan storicamente ha vinto molti trofei, quindi è qualcosa che va avanti. Ovviamente puntiamo a questo, ma è un lavoro in corso. Tante cose devono andare al loro posto e bisogna fidarsi del processo, perché si lavora in modo diverso e sotto condizioni diverse. Per esempio, diamo molta attenzione ai giovani ora perché crediamo in loro. Vogliamo offrire loro una piattaforma dove possano crescere e diventare giocatori di alto livello in Serie A. Solo questa stagione abbiamo creato Milan Futuro, una parte della nostra accademia. L’abbiamo creata questa stagione perché ci crediamo fortemente. Diamo grande attenzione ai giovani per sviluppare il futuro, e con Milan Futuro, diamo loro la possibilità di giocare anche calcio professionistico in Serie C, che è una grande sfida. Ma il cuore del nostro lavoro è la prima squadra; quindi, tutte le risorse e gli sforzi sono dedicati a essa. Lavoriamo duro e abbiamo grandi ambizioni, come ho detto. I risultati devono arrivare perché, se non vinci, non ottieni qualcosa in cambio. Quest’anno mancano alcuni risultati, ma ci sono molte novità nel club. Milan Futuro è una novità, stiamo cambiando l’accademia, abbiamo un nuovo allenatore, nuovi giocatori. Sono tante cose nuove che devono integrarsi e, quando lo faranno, cominceremo a volare».

