Zlatan Ibrahimovic ancora in rete nel derby. Lo svedese, da quando tornato al Milan, ha segnato in tutte e tre le stracittadine giocate. Complessivamente ha segnato 6 volte in 7 derby giocati.

Quattordicesimo gol stagionale per l’attaccante, a segno in tutte le competizioni a cui partecipa il Milan. 499 rete della carriera, Ibra punta al 500esimo centro in carriera.