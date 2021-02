Ibra, un’icona social che lui stesso promuove con orgoglio attraverso un post su Instagram che sta già facendo il giro del mondo

Ibra, un’icona social che lui stesso promuove con orgoglio attraverso un post su Instagram che sta già facendo il giro del mondo.

SE NON SONO UN’ICONA- “If i’m not an ICON who is?” Questa la domanda del campione svedese posta al mondo social ma non solo, al fine di promuove il marchio ICON.