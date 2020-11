Ibra, un regalo molto speciale per ogni componente della squadra, un colpo alla sua maniera verrebbe da dire, un vero e proprio goal

Ibra, un regalo molto speciale per ogni componente della squadra, un colpo alla sua maniera verrebbe da dire, un vero e proprio goal. Secondo quanto si evince dai social dei giocatori del Milan, la PlayStation 5 ha tenuto incollati migliaia di videogiocatori appassionati con la speranza di accaparrarsi le ultime scorte apparse per pochissimi secondi sui vari shop online.

28 TUTTE PER LUI- Una sola? Non sarebbe da lui. Ibrahimovic di PlayStation 5 se n’è portate a casa addirittura ventotto, quando inizialmente si pensava fosse un regalo solo per Castillejo. Una per ogni membro della rosa. Un modo per ringraziare i compagni per l’ottimo avvio di stagione, che al momento vede i rossoneri in testa alla classifica della Serie A, e per avergli permesso di essere l’attuale capocannoniere del campionato con otto gol segnati. Il futuro è tutto da scrivere ma il clima sembra essere ottimale.