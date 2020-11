Ibra, un premio speciale dalla Lega Serie A: la consegna domenica sera in occasione della gara di serie A Contro il Verona al Meazza

PREMIO MVP- Come riporta Calcio e finanza, tra le principali caratteristiche che hanno portato al premio, i seguenti dati: “Ha sviluppato l’indice di efficienza tecnica più alto in due giornate su tre; una performance di efficienza tecnica del 96,3%, con un picco del 98%, e fisica del 92%; grazie alle straordinarie doti tattiche (K-Movement 97%) consente di far rendere al massimo anche i compagni di squadra; l’ottima proprietà di palleggio e controllo gli hanno consentito di non perdere mai un 1vs1 offensivo e raggiungere il 94% nel K-Pass”.