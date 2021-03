Ibra, un obiettivo importante per superare al più presto l’infortunio, per tornare a giocare con continuità, ora che si fa la stagione

Ibra, un obiettivo importante per superare al più presto l’infortunio, per tornare a giocare con continuità, ora che si fa la stagione. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione relativo allo stato di salute del centravanti svedese: “Ibra punta lo united, accelera a Milanello per tornare giovedì”. E ancora: “Zlatan tenta il recupero per la gara di San Siro”.

I FARI DEL MEAZZA- Ibra non scende in campo con il Milan dal 28 febbraio, giorno in cui si fermò a ridosso del Festival di Sanremo. Ora che il Festival si è concluso, c’è un altro evento da celebrare, ovvero la gara di ritorno con lo United, una sfida che Zlatan non vorrebbe perdere, avendo già rinunciato alla gara di andata.