Ibra, tutto in uno: out domenica, sentenza anomala e scontro in regione. Il centravanti rossonero sposta gli equilibri e fa discutere. Come riporta questa mattina Gazzetta dello sport, i fari sono tutti puntati del centravanti rossonero, il quale tra sabato e domenica ne infila due, una dietro l’altra che aprono un dibattito destinato a durare ancora a lungo: prima l’espulsione punita dal giudice con un turno di qualifica, poi il pranzo a ristorante a Milano, in zona rossa.

ANOMALA- La rosea definisce così la sentenza del giudice che dà ragione a Zlatan ma che lo squalifica per un turno: “Sentenza anomala del giudice che dà ragione alla ricostruzione di Zlatan e non accenna ad insulti all’arbitro”.

SCONTRO IN REGIONE- Intanto sulla questione pranzo a Milano è scontro in regione, il quotidiano spiega che cosa stia succedendo ed accenna anche ad una richiesta da parte di qualcuno: “Nel Consiglio della Lombardia c’è chi chiede di oscurare il suo spot anti-Covid”.