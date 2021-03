Ibra, Sanremo: il voto finale è un sincero sguardo verso il futuro, il Corriere della sera giudica così la settimana del campione svedese

VOTO 8- “Alla fine ha avuto ragione lui- si legge a pag. 40- è stato il Festival di Ibra. Sguardo sornione, ghigno diavolesco, centonovantacinque centimetri di cieca fede in se stesso («se non avessi messo il mio io davanti a tutto non sarei qui») ha dimostrato di saper fare spettacolo in campo, ma anche in tv”.

IL FUTURO ED IL PRESENTE- Ibra al termine della settimana mostra a tutti ciò che è veramente, una persona sicura di sé, capace sia di prendersi sulle spalle uno spogliatoio così importante come quello del Milan che di gestire al meglio, quasi da debuttante (in realtà con lo spettacolo ci convive da sempre), una performance su un palco così importante come quello dell’Ariston. Nessuna paura dunque, solo sicurezza e tanta ironia.