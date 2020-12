Ibra, oggi il rientro in Italia tra visite mediche e Milanello, la vacanza in Svezia termina così, Pioli lo attende per metà gennaio

Ibra, oggi il rientro in Italia tra visite mediche e Milanello, la vacanza in Svezia termina così, Pioli lo attende per metà gennaio, come riportato questa mattina da Gazzetta dello sport: “Zlatan farà subito un controllo al polpaccio infortunato e riabbraccerà anche i compagni”.

LA SITUAZIONE- “Un primo riscontro è atteso già in giornata o al massimo domani– si legge a pag.9- una volta atterrato – e dopo aver ovviamente effettuato il test rapido per il Covid – Ibrahimovic si sottoporrà a un controllo specialistico. Il dottor Mazzoni, responsabile medico rossonero- prosegue la rosea- aspetterà Zlatan in una clinica nel centro di Milano per effettuare i nuovi esami strumentali che permetteranno di aggiornare ed eventualmente riprogrammare terapie e tabelle di recupero”.