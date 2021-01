Ibra, ne manca una per fare 600. E con un’altra doppietta…la rosea di questa mattina illustra il quasi record di Zlatan con l’Atalanta

Ibra, ne manca una per fare 600. E con un’altra doppietta…la rosea di questa mattina illustra il quasi record di Zlatan con l’Atalanta. 599 presenze da professionista fino ad ora, l’Atalanta sarà la numero 600 per il campione svedese che insegue un altro record: la sesta doppietta nella stessa stagione che in questo caso porterebbe a quota 500 goal: “Dal Malmoe al Milan Zlatan l’infinito punta nuovi record”. E ancora: “Cifra tonda in campionato e a-2 dai 500 gol coni club: Mandzukic alleato in più”.

CAMPIONE DENTRO E FUORI- Probabilmente l’acquisto più azzeccato dal Milan negli ultimi anni, oltre ai goal determinanti, è incredibile l’apporto psicologico e morale che è riuscito a fornire a tutta la squadra, con una sorta di magia con la quale ci si nasce. Il saper comunicare, avere la capacità di essere sempre credibili e seguiti fa il paio con i risultati, ottimi ed indiscutibili fino ad ora.