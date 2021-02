Ibra-Lukaku, la Procura deciderà in merito alle sanzioni: gli scenari

Ibra-Lukaku, su Gazzetta la questione relativa al caso, ieri è stato ascoltato il centravanti del Milan, scagionato da accusa di razzismo

Ibra-Lukaku, internamente la questione relativa ad Ibra e Lukaku, ieri è stato ascoltato il centravanti del Milan, scagionato dalla pesante accusa ma attenzione perchè la Procura vuole chiudere in fretta la questione, ovviamente dopo aver ascoltato anche Lukaku.

COSA RISCHIANO- “Se si decidesse per l’archiviazione– spiega la rosea- i giochi sarebbero finiti. In caso contrario, ci sarebbero 15 giorni per difendersi o per chiedere il patteggiamento. Se non si raggiungesse un accordo sulla sanzione, ci sarebbe invece il deferimento e il processo sportivo”.

DA ESCLUDERE SQUALIFICA RAZZISMO- Il quotidiano esclude che la Procura possa utilizzare contro Ibra l’articolo 28, ovvero quello del razzismo che comporterebbe una squalifica di 10 giornate o a tempo. Più probabile la “condotta gravemente antisportiva” che prevede una squalifica minima di due giornate da scontare in Coppa Italia, anche nella prossima stagione, previo attenuanti o aggravanti. In ogni caso, il derby del 21 febbraio sarebbe salvo.