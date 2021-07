Ibra, lavoro in palestra. Il lavoro sul campo per la settimana prossima

Ibra ha proseguito il suo lavoro in palestra e dovrebbe continuare così fino alla fine di questa settimana

SETTIMANA PROSSIMA- Come spiega Tuttosport questa mattina, anche ieri il centravanti ha proseguito il suo lavoro in palestra e dovrebbe continuare così fino alla fine di questa settimana. L’attaccante svedese sta recuperando dall’operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno e dovrebbe ricominciare a correre sul campo dalla prossima settimana per iniziare la preparazione fisica insieme alla squadra.